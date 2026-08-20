Gökçek'ten Plastik Kirliliği İçin TBMM'ye Soru Önergesi - Son Dakika
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Gökçek'ten Plastik Kirliliği İçin TBMM'ye Soru Önergesi

Gökçek\'ten Plastik Kirliliği İçin TBMM\'ye Soru Önergesi
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YENİ Parti Milletvekili Ali Gökçek, denizlerde artan plastik kirliliğini Meclis gündemine taşıdı.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, 2026 yaz sezonunda Akdeniz kıyıları başta olmak üzere denizlerde arttığını belirttiği mikroplastik ve plastik atık kirliliğini TBMM gündemine taşıdı. Gökçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Türkiye'nin plastik atık ithalatı, geri dönüşüm tesislerinin kapasitesi ve denetim sonuçlarını sordu.

Gökçek, Bakan Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, kıyılardaki kirliliğin geçmiş yıllara göre ciddi ölçüde arttığını savunarak, bunun deniz ekosistemi, balıkçılık, tarım ve turizm açısından risk oluşturduğunu belirtti.

Gökçek, Bakan Kurum'a aşağıdaki soruları yöneltti:

"Türkiye'nin 2025 ve 2026 yıllarının ilk 6 ayı itibarıyla ithal ettiği toplam plastik atık miktarı ne kadardır? Bu atıkların gönderici ülkeye göre dağılımı nasıldır? Bu atıkların Türkiye'deki varış illerine göre dağılımı nedir? Ülkemizde plastik geri dönüşüm ve bertaraf tesislerinin sayısı kaçtır? Bu tesislerin illere göre dağılımı nasıldır? İlgili tesislerin atık su deşarjlarına ve yasa dışı depolama faaliyetlerine yönelik 2026 yılı içerisinde kaç denetim gerçekleştirilmiştir? Mevzuata aykırı hareket eden kaç tesise idari para cezası kesilmiş veya faaliyet durdurulmuştur? Varsa kesilen idari para cezasının toplam miktarı nedir? Denizlerimizdeki artan kirliliğin sebeplerinin tespiti ve gerekli çözüm önerilerinin ivedilikle hayata geçirilebilmesi için Bakanlığınızca bugüne kadar yapılmış kapsamlı bir laboratuvar ve etki analizi çalışması bulunmakta mıdır? Ulusal geri kazanım kapasitemiz nedir? Bu kapasitenin illere göre dağılımı nasıldır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gökçek'ten Plastik Kirliliği İçin TBMM'ye Soru Önergesi - Son Dakika

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