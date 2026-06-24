(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile görüştü.
Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile bir araya gelerek hukukun üstünlüğü ve demokrasi üzerine bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Gökçen'den Berset ile Hukuk ve Demokrasi Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?