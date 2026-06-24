Gökçen'den Berset ile Hukuk ve Demokrasi Görüşmesi

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile görüştü.

Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile bir araya gelerek hukukun üstünlüğü ve demokrasi üzerine bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.