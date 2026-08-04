Gökçe Gökçen\'den tutuklu belediye başkanlarına ziyaret: "Seferihisar Belediye Başkanımız Yetişkin\'in sağlık durumu hepimizi endişelendiriyor"

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, tutuklu belediye başkanları ve parti yöneticilerini cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek, iddianamelerin bir an önce hazırlanmasını ve yargılamaların tutuksuz yapılmasını istedi. Gökçen, diyaliz tedavisi gören Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in sağlık durumunun da endişe verici olduğunu vurguladı.

YENİ Partili Gökçe Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Buca Belediye Başkanımız Görkem Duman'ı, Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa Günay'ı, Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin'i, Hüseyin Sezer'i, Süleyman Ekinci'yi ve Ümit Erkol'u Aliağa ve Buca Ceza İnfaz Kurumlarında ziyaret ettim. Tüm yol arkadaşlarımızın bir an önce iddianamesinin hazırlanmasını ve yargılamaların tutuksuz yapılmasını bekliyoruz. İddianamesiz ve somut delilsiz tutukluluğun bir uygulama olarak yerleşmesi, bu dönemin tarihe kara bir lekesi olarak geçecek.

Diğer taraftan Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin'in sağlık durumu hepimizi endişelendiriyor. İsmail Yetişkin, diyaliz tedavisini cezaevinde haftada üç gün yoğun bir şekilde sürdürüyor. 6 yıl önce ileri derecede damar tıkanıklığı sebebiyle bypass geçirmiş olan İsmail Yetişkin, cezaevinin enfeksiyona açık bir ortam olması, devam eden hastalıkları ve cezaevi koşullarında uyması gereken diyete uygun beslenememesi nedeniyle ağır bir hak ihlaline uğruyor. Bu konunun acilen, hukuken ve vicdanen dikkate alınmasını bekliyoruz."