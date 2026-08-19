Gökçetepe\'de Boğulma Tehlikesi

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyü sahilinde denize giren E.A. (63) ve F.A. (69) adlı kız kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılan kardeşlere ilk müdahaleyi, o an sahilde bulunan doktor ve emekli bir hemşire yaptı.

Olay, akşam saatlerinde Gökçetepe köyü sahilinde meydana geldi. Tatil için İstanbul'dan Gökçetepe köyü sahiline gelen E.A. ve F.A. adlı kız kardeşler serinlemek için denize girdi. 2 kardeş bir süre sonra akıntıya kapılarak suda batıp-çıkmaya başladı. Çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu kardeşler kurtarılarak, kıyıya çıkarıldı. E.A. ve F.A.'ya ilk müdahaleyi o sırada sahilde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Alperen Ermiş ve emekli bir hemşire yaptı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşler, tedaviye alındı. F.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu, E.A.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.