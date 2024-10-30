Gökdelenden Düşen Eğitmenin Notu: 'Mahşerde görüşürüz' - Son Dakika
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Gökdelenden Düşen Eğitmenin Notu: 'Mahşerde görüşürüz'

Gökdelenden Düşen Eğitmenin Notu: \'Mahşerde görüşürüz\'

Binicilik eğitmeni Semanur Arslan'ın intihar notu ve ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

30.10.2024 15:39
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ANKARA'da, gökdelende arkadaşının oturduğu 43'üncü kattaki evin penceresinden düşüp hayatını kaybeden binicilik eğitmeni Semanur Arslan'ın (27) cep telefonunda, 'Mahşerde görüşürüz' notu bulundu.

Binicilik eğitmeni Semanur Arslan, 20 Ekim akşamı Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'ndeki gökdelende arkadaşı Ferhat D.'nin (43) oturduğu 43'üncü kattaki evin penceresinden düşüp yaşamını yitirdi. Evde bulunan Ferhat D. ile Ezgi Ö. (31) gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ferhat D., Semanur Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında onu göremediklerini ileri sürdü. Ezgi Ö. ise Arslan'ın, erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti. Semanur Arslan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, şifreli olan cep telefonunda yapılan incelemede not bulundu. Arslan'ın notunda, "Herkes suçlu. Herkesi kendi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Mahşerde görüşürüz" ifadeleri yer aldı.

Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi raporunda ise Arslan'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Detaylı otopsi ve toksikoloji raporları ise bekleniyor. Polisin şu ana kadar yaptığı araştırmada cinayet iddialarına ilişkin delil elde edilemedi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökdelenden Düşen Eğitmenin Notu: 'Mahşerde görüşürüz' - Son Dakika

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