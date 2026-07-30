Gökgöl Mağarası’nı 6 ayda 36 bin 500 kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Gökgöl Mağarası’nı 6 ayda 36 bin 500 kişi ziyaret etti

Gökgöl Mağarası’nı 6 ayda 36 bin 500 kişi ziyaret etti
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ZONGULDAK'ta 350 milyon yaşında, Türkiye’nin en uzun 10’uncu mağarası olan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Gökgöl Mağarası yılın ilk 6 ayında 36 bin 500 kişiyi ağırladı.

ZONGULDAK'ta 350 milyon yaşında, Türkiye'nin en uzun 10'uncu mağarası olan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Gökgöl Mağarası yılın ilk 6 ayında 36 bin 500 kişiyi ağırladı.

Zonguldak'ta bulunan karbonifer döneme, yaklaşık 350 milyon önceye tarihlenen 3 bin 350 metre uzunluğa sahip Gökgöl Mağarası, ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu. 875 metre turizme açık alanı bulunan mağara, ziyaretçilerine sarkıt, dikit, sütun, bayrak damlataşı ve makarna sarkıtları gözlemleme fırsatı sunuyor. Damla taş oluşumu bakımından zengin olan mağarada, girişten büyük çöküntü salonuna kadar olan alanda sırasıyla 'Fosil Giriş', 'Astım Salonu', 'Harikalar Salonu' ve 'Mucizeler Salonu' yer alıyor.

'90 BİNİN ÜZERİNE ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ'

Astım hastalarına iyi geldiği söylenen mağara, sağlık turizmi de ile yılın ilk 6 ayında ilgi gördü. Bu sürede 36 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Gökgöl Mağarası'nın Türkiye'nin önemli turizm alanlarından biri olmaya devam ettiğini belirten İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, "İnsanlara çok cazip geliyor. İnsanlar Zonguldak'a neden gelmeli, hep şunu söylemişimdir; insanlar Gökgöl'ünü görmeli, doğasını, denizini görmeli, hepsini burada yaşamalı. Dolayısıyla Gökgöl Mağarası da ciddi bir misafir akışıyla birlikte bizimle yaşamaya devam ediyor. Gökgöl Mağarası'na yılbaşından beri 23 bin 200 civarında sivil, 4 bin 500 civarında öğrenci ziyaret etti. Şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte toplamda 36 bin 500 kişi ilk 6 ayda burayı ziyaret etti. Cazipliğinin yanında çok cüzi bir ücretle bu işi yapmaktayız. Masraflarıyla ilgili hiçbir şeyden kaçınmaksızın ciddi bir gelir kaynağı da elde ettik. Bu ücretleri orayı daha iyi, daha güzel hale getirmek için çalışmalarımızda kullanmaktayız. Okulların tatil olmasıyla birlikte ikinci 6 ayda da 90 binin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Geçen yılki sayımız 75- 80 bin bandındaydı. Bu yıl 90- 100 bin bandını bulduğumuzda her geçen gün ziyaretçi sayısının artmasıyla Zonguldak'ın güzelliklerini göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökgöl Mağarası’nı 6 ayda 36 bin 500 kişi ziyaret etti - Son Dakika

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