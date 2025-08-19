Gökhan Böcek Antalya'da Gözaltına Alındı - Son Dakika
Gökhan Böcek Antalya'da Gözaltına Alındı

Gökhan Böcek Antalya\'da Gözaltına Alındı
19.08.2025 15:09
Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında Gökhan Böcek, Viyana'dan dönerken havaalanında gözaltına alındı.

ANTALYA'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek'in yurt dışındaki oğlu Gökhan Böcek, bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'dan uçakla geldiği Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. 5 Temmuz'da Muhittin Böcek ile Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınırken, Mustafa Gökhan Böcek'in eşi Zuhal ve 1 yaşındaki oğlu Muhittin Aslan Böcek ile İtalya'da olduğu öğrenildi. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklandı, Zeynep Kerimoğlu yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest kaldı. Böcek, daha sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

ANTALYA'YA DÖNEN EŞİ TUTUKLANDI

Gökhan Böcek ile 2024'te dünyaevine giren Zuhal Böcek ise 27 Temmuz sabahı Antalya'dan uçakla gittiği İstanbul Havalimanı'nda, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' suçlamasıyla gözaltına alındı. Ardından Antalya'ya getirilen Böcek, 31 Temmuz'da tutuklandı.

UÇAKTA GÖZALTINA ALINDI

Muhittin Böcek'in yurt dışındaki oğlu Gökhan Böcek de bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'dan uçakla geldiği Antalya'da gözaltına alındı. Havalimanı polisi tarafından gözaltı işlemi uygulanan Böcek, ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gökhan Böcek, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İKİ AYRI RÜŞVET SORUŞTURMASI

Gökhan Böcek; daha önce İstanbul'daki başka bir dosyada tutuklu yargılanırken tahliye edilen iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun ifadeleri ve sunulan belgeler doğrultusunda 2 ayrı rüşvet eylemiyle suçlanıyor. 2024 yerel seçimlerinden 10-15 gün önce Gökhan Böcek'in Yusuf Yadoğlu'nun ofisinde yaptığı görüşmede; seçim çalışmaları için 25 milyon TL para talep edildiği, bu meblağın karşılanamaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL'lik fatura ödemesi üzerinde anlaşıldığı iddia edildi. İlgili firma yetkilileri, söz konusu giydirme işinin Muhittin Böcek'in seçim kampanyası kapsamında yapıldığını, ödemelerin ise Yusuf Yadoğlu'nun şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini doğruladı. MASAK raporları, banka dekontları ve HTS kayıtları da beyanlarla örtüşen şekilde dosyaya yansıdı.

30 MİLYON LİRALIK KONUT ÖDEMESİ

İkinci eylemde de Gökhan Böcek'in, 2025 yılı Şubat ayında boşanma sürecindeki eşi Zeynep Kerimoğlu adına, Özpınarlar isimli firmadan 30 milyon TL değerinde bir ev alındığını, bu bedelin iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından 3 parça halinde firmaya ödendiği iddia edildi. Ödeme işlemlerine ilişkin banka hareketleri, baz kayıtları ve tanık beyanlarının, ifadelerle uyumlu olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA

14:17
14:40
