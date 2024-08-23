Gökhan Çıra\'nın kızıyla yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı

Güncel

Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın kızıyla paylaştığı fotoğraf üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Eski futbolcu Gökhan Çıra'ya 2 yaşındaki kızı S.S.Ç. ile yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. S.S.Ç'nin yapılan paylaşımlar nedeniyle psikolojik ve sosyal gelişiminin olumsuz yönde etkileneceği göz önünde bulundurularak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmada Gökhan Çıra'nın 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan ifadesinin alınmasını, mağdur çocuğun ise yaşamını sürdürdüğü adreste bakımını sağlayan kişilerce bakımına devam edilmesi talep edildi. 2 yaşında ki çocuğun gelişimine uygun düşecek şekilde Çocuk Mahkemesi'nden danışmanlık tedbiri alınması başsavcılık tarafından talep edildiği öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA TALEP EDİLDİ

Başsavcılık, Gökhan Çıra'nın 6284 Sayılı Kanun kapsamında yaşamını sürdürdüğü adresten bir süreliğine uzaklaştırılmasını talep ettiği öğrenildi. Daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapmış olduğu inceleme ve araştırmalar bulunduğundan bu raporların gönderilmesi ve yeni kapsamlı bir rapor hazırlanması da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca talep edildi.