Bebekli fotoğraf büyük tepki çekmişti! Gökhan Çıra'nın ifadesi alınacak - Son Dakika
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Bebekli fotoğraf büyük tepki çekmişti! Gökhan Çıra'nın ifadesi alınacak

Bebekli fotoğraf büyük tepki çekmişti! Gökhan Çıra\'nın ifadesi alınacak

Sosyal medyada tepki çeken bebekli fotoğraf ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın ifadesinin alınmasına karar verildi.

23.08.2024 00:16
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Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın, 2 yaşındaki çocukla yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle savcılıkça ifadesinin alınmasına karar verildi.

S.S.Ç isimli çocuğun sosyal medyada paylaşılan fotoğrafının tepki çekmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak soruşturma başlatılmasını ve çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etti.

GÖKHAN ÇIRA'NIN İFADESİ ALINACAK

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bu talep doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gökhan Çıra'nın "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan ifadesinin alınmasına karar verildi.

Soruşturmada, mağdur çocuk S.S.Ç. hakkında alınan raporda, evde bakımını yapan kişilerce bakımına devam edilmesi gerektiği kaydedildi. Mağdur çocuğun durumu ve gelişimine uygun düşecek şekilde çocuk mahkemesinden danışmanlık tedbiri istenmesine karar verilirken, Gökhan Çıra'nın bir süreliğine uzaklaştırılmasının da aile mahkemesinden talep edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bebekli fotoğraf büyük tepki çekmişti! Gökhan Çıra'nın ifadesi alınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yasin Dağlı: futbolcu vs her şey olabilirsin ama baba olmak baba sevgisi vermek bir çocukla ne şekil ilgilenmek herkesin işi degil oyuncak bebekmi sandın. 90 6 Yanıtla
  • Osman Keçeci: Ahlakımızı kültürümüzü insanlığımızı ve tabii dinimizi kaybettik. Birileri kına yaksın ve konuşsun: "Beeeen..." 40 5 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi: Kültürel bazında daha dikkatli olmak lazım 18 4 Yanıtla
  • Oooo: Bir bezle tutup atacaksın. Kirlenen bezide atacaksın 14 4 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi: Evrensel değerlerimizi kaybetmemek lazım 13 2 Yanıtla
  • Sinan Taşdemir: Bir geyle yatan adamdan ne beklersin 12 1 Yanıtla
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  • Kemsl: Lut kavminin tüm çeşitlerine karşıyım! 2 0 Yanıtla
  • Bir rüya null: ne düşünerek cektirdin öyle bir foto. kötü düşünmek istemiyorum ama sapıkça bir görüntü ama inşallah öyle bir niyetle değildir. 0 0 Yanıtla
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