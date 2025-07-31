Gökhan Erdem Uzaya İlk Türk İş Adamı Olarak Çıkıyor - Son Dakika
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Gökhan Erdem Uzaya İlk Türk İş Adamı Olarak Çıkıyor

Gökhan Erdem Uzaya İlk Türk İş Adamı Olarak Çıkıyor
31.07.2025 11:26
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Gökhan Erdem, Blue Origin ile 3 Ağustos'ta uzaya çıkarak Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu olacak.

Uzay tutkusu dolayısıyla tamamen bireysel girişimleriyle Türkiye'nin uzaydaki üçüncü temsilcisi olacak Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, Blue Origin ile 3 Ağustos'ta yolculuğunu gerçekleştirecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin tarafından düzenlenecek New Shepard NS-34 görevinde, Gökhan Erdem de 3 Ağustos Pazar günü Türkiye saatiyle 15.30'da yolculuğuna başlayacak.

Milli Uzay Programı kapsamında ilk Türk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in uzay bilim misyonlarını başarıyla tamamlamasının ardından tamamen bireysel girişimle uzaya çıkacak Erdem, böylece üçüncü Türk uzay yolcusu, uzaya çıkan ilk Türk iş insanı ve Blue Origin ile uçan ilk Türk vatandaşı olarak tarihe geçecek.

Fırlatma, ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Van Horn Üssü'nden gerçekleştirilecek ve Blue Origin'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak. Bu özel anı tüm dünyayla birlikte Türkiye de eş zamanlı izleyebilecek.

NS-34 görevindeki mürettebat

Tamamen otonom olan ve pilotu bulunmayan New Shepard'ın 14'üncü insanlı uçuşunda Erdem ile birlikte 6 yolcu daha bulunacak.

ABD'li girişimci ve yatırımcı J.D. Russell, kripto dünyasının tanınmış ismi, TRON kurucusu ve Liberland Başbakanı H.E. Justin Sun, Porto Rikolu meteorolog, gazeteci ve NASA elçisi Deborah Martorell, İngiltere kökenli hayırsever ve eğitmen Lionel Pitchford ve Hindistan doğumlu, 193 ülkeyi gezmiş bir gezgin ve maceraperest Arvinder Singh Bahal de bu yolculukta yer alacak.

Görev arması

NS-34 insanlı uzay uçuşunun görev arması ise 6 mürettebat üyesinin kişisel hikayesinden izler taşıyan sembollerle tasarlandı.

Armada Erdem'in kültürel mirası, Boğaziçi siluetiyle temsil edildi. Blue Origin tarafından "New Shepard NS-34" olarak adlandırılan bu görevde, görev numarasının NS-34 olması, İstanbul'un plaka kodu olan 34 ile örtüşerek anlamlı bir tesadüf oluşturdu.

Diğer dikkat çekici semboller arasında "dünya figürü" Arvi Bahal'ın tüm ülkeleri ziyaret etme tutkusunu ve kutup seyahatlerini, "Puerto Rico" şekli, meteorolog Deborah Martorell'in memleketini, "Everest Dağı", Lionel Pitchford'un Nepal'deki onlarca yıllık çalışmasını, "Kitap", J.D. Russell'ın kaybettiği kızı anısına kurduğu ve çocukların eğitimi ile ilk müdahale ekiplerine destek sağlayan vakfı, "Muz", H.E. Justin Sun'ın kavramsal sanata olan ilgisini ve "Güneş" hem Justin Sun'ın varlığını hem de Deborah Martorell'in meteoroloji geçmişini ve tüm ekibin yeni başlangıçlarını temsil ediyor.

New Shepard hakkında

Blue Origin tarafından özel olarak insanlı yörünge altı uçuşlar için geliştirilen, tamamen yeniden kullanılabilir bir roket sistemi olan New Shepard, yaklaşık 20 metre yüksekliğinde ve 35 ton kalkış ağırlığına sahip bulunuyor.

Mürettebat, yolculuk boyunca, uzayın uluslararası alanda tanınan sınırı olan 100 kilometredeki Karman çizgisini geçerek birkaç dakikalık mikro yer çekimi deneyimi yaşayacak.

Bir itki roketi (booster) ve yolcuları taşıyan kapsül olmak üzere iki ana bileşenden ve tamamen otonom bir sistemden oluşan araçla yolculuk toplam 11 dakika sürecek. Geniş pencereler sayesinde yolcular Dünya'nın eğriliğini ve uzayın karanlığını çıplak gözle izleyebilecek.

Öte yandan söz konusu kapsül ve roket modülü inişten sonra kurtarılıyor ve yeniden kullanılıyor. Bu sistem, uzay turizmini mümkün kılan ilk teknolojilerden biri olarak tarihe geçmişti.

"Gelecekteki rutin uzay yolculuklarının kapısını açacak"

???????Space Agenda Direktörü Halit Mirahmetoğlu, yolculuğun Milli Uzay Programı'nın yarattığı uzay farkındalığının halka yayılmasının göstergesi olması açısından önemli olduğunu söyledi.

Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız da, "Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu ve ilk ticari astronotumuz Gökhan Erdem'in bu yolculuğu, gelecekte Türkiye'den çıkacak rutin uzay yolculuklarının kapısını açması bakımından önem teşkil edecektir." dedi.

Kaynak: AA

Blue Origin, Havacılık, Teknoloji, Türk İş, Türkiye, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökhan Erdem Uzaya İlk Türk İş Adamı Olarak Çıkıyor - Son Dakika

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