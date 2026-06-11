Gökhan Günaydın AYM'ye Başvurdu - Son Dakika
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Gökhan Günaydın AYM'ye Başvurdu

Gökhan Günaydın AYM\'ye Başvurdu
11.06.2026 15:01
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CHP'li Gökhan Günaydın, 7577 sayılı kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Grup Başkanvekilliği düşürülen Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

Günaydın, AYM'ye yaptığı başvurunun ardından basına konuştu.

Söz konusu kanunun 17 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Günaydın, vakıf üniversitelerinin bünyesinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının bazı vergilerden muaf olduklarını, 7577 sayılı kanunla bu muafiyetin kaldırıldığını ifade etti.

Günaydın, düzenlemenin sağlık hizmetlerine erişim hakkına müdahale olduğunu belirterek, iptalini istediklerini söyledi.

Günaydın, düzenlemeyle "BOTAŞ'ın Ticaret Bakanlığına borçlarının mahsup edilmesinin getirildiğini", bunun bütçe hakkı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini belirterek, iptali için AYM'ye başvurduklarını dile getirdi.

Düzenlemeyle, YÖK, üniversite, özel bütçeli idareler, bağımsız denetleyici kurumlar, Türkiye İş Kurumu ve kamu idarelerinin mallarının talep halinde özelleştirilebilmesinin önünün açıldığını belirten Günaydın, bunun da iptalini istediklerini ifade etti.

Günaydın, bazı taşıtların alımında engellilere ÖTV indirimi hakkı tanınmasına ilişkin düzenlemenin de 7577 sayılı kanunla kapsamının daraltıldığını dile getirerek, bu düzenlemenin de iptalini talep ettiklerini söyledi.

Gökhan Günaydın, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP yönetimi tarafından aralarında kendisinin de bulunduğu 9 kişinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesi ve 28 kişinin Parti Meclisi'nden istifasına ilişkin soruya karşılık Günaydın, CHP'nin en temel iddialarından birinin hukukun üstünlüğünü egemen kılmak olduğunu ifade etti.

Mutlak butlan kararı sonrası disipline sevklerinden korkmayacaklarını, çekinmeyeceklerini belirten Günaydın, "Tüzük açıkça göstermektedir ki bir milletvekilinin disipline sevk edilebilmesi için Parti Meclisi'nden karar çıkartmak gerekmektedir." diye konuştu.

YDK kararıyla söz konusu sevkin yapılamayacağını savunan Günaydın, şunları kaydetti:

"Delegelerin marifetiyle de olağanüstü kurultay yapılması mümkündür. CHP'nin 1135 delegesi vardır. 1 Haziran itibarıyla delege imzaları toplanmaya başlanmıştır. An itibarıyla imza sayısı 900'e ulaşmıştır. 15 günlük süre tamamlanınca bu teslim edilecektir."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, Gökhan Günaydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökhan Günaydın AYM'ye Başvurdu - Son Dakika

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