Gökhan Günaydın, Halk TV'ye kayyım atanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi - Son Dakika
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Gökhan Günaydın, Halk TV'ye kayyım atanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi

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Gökhan Günaydın, Halk TV\'ye kayyım atanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Halk TV'ye kayyım atanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Günaydın, Türkiye'nin baskıyla yönetilemeyeceğini, zulümle abad olunmayacağını, milletle oyun oynanmayacağını ve bu karanlığı mutlaka yırtacağını belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Türkiye baskıyla yönetilebilecek bir ülke değildir. Zulüm ile abad olunmaz. Milletle oyun oynanmaz. Bu karanlığı mutlaka yırtacağız" diyerek tepki gösterdi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hırsızlar, arsızlar ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyor, muhalif siyasetçi, aydın, gazeteciler içeride. Gerçekler örtülemeyecek kadar açık, gizlenemeyecek kadar ortada.. Bütün bu olayların müsebbipleri, önce sosyal medyayı engellemeye, şimdi de Halk TV'yi susturmaya çalışıyorlar. Türkiye baskıyla yönetilebilecek bir ülke değildir. Zulüm ile abad olunmaz. Milletle oyun oynanmaz. Bu karanlığı mutlaka yırtacağız."

Kaynak: ANKA
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