Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri, üzerini örten karların erimesiyle ilkbahar renklerine büründü.
Kar yağışının yoğun şekilde etkili olduğu Iğdır'daki düşük rakımlı alanlarda ilkbahar mevsimi yaşanıyor.
Kışın beyaz örtüyle kaplı Gökkuşağı Tepeleri'nde de hava sıcaklığının artmasıyla karlar erimeye başladı.
Yeşilin yanı sıra kahverengi tonlarıyla farklı güzellikler sunan tepeler dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Gökkuşağı Tepeleri İlkbahar Renklerine Büründü - Son Dakika
