Gökova Susamı'na Coğrafi İşaret Tescili - Son Dakika
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Gökova Susamı'na Coğrafi İşaret Tescili

Gökova Susamı\'na Coğrafi İşaret Tescili
17.06.2026 11:18
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Muğla'nın Ula ilçesinde yetişen Gökova Susamı, coğrafi işaretle tescillendi.

Muğla'nın Ula ilçesi ve çevresinde yetiştirilen Gökova Susamı, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ve Ula Belediyesi öncülüğünde yürütülen çalışmalarla Gökova Susamı'nın coğrafi işaret tescil süreci tamamlandı.

7 Mayıs'ta alınan tescil kapsamında Gökova Havzası'nda bulunan Akyaka, Akçapınar, Ataköy ile çevredeki mahalleler coğrafi sınır içerisinde yer aldı.

Bölgenin iklim koşulları ve toprak yapısının ürüne kendine özgü aroma ve kalite kazandırdığı belirtilirken, coğrafi işaret tescilinin üreticilere ekonomik katkı sağlaması ve yöresel tarımsal değerlerin korunmasına destek olması bekleniyor.

Yetkililer, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtım çalışmalarının artırılmasıyla Gökova Susamı'nın ulusal ve uluslararası pazarlarda daha fazla yer bulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gökova Susamı'na Coğrafi İşaret Tescili - Son Dakika

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