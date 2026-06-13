Göksu Çayı'nda Kaybolan İsa Özkol İçin Aramalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Göksu Çayı'nda Kaybolan İsa Özkol İçin Aramalar Devam Ediyor

Göksu Çayı\'nda Kaybolan İsa Özkol İçin Aramalar Devam Ediyor
13.06.2026 19:05
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Adıyaman'da piknik sonrası Göksu Çayı'nda kaybolan İsa Özkol için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'ndeki akrabalarının nikah merasiminden sonra yakınlarıyla Göksu Çayı'na pikniğe giden ve suya giren 4 kişiden 3'ü kurtarıldı, İsa Özkul ise kayboldu. Özkol'un bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Besni ilçesi Göksu Çayı'nda meydana geldi. Vakıf Aksu, Hasan Gulüsarı, Ali Yıldız ve İsa Özkol, iddiaya göre akrabalarının nikah merasiminin ardından piknik yapmak için Göksu Çayı'na gitti. Serinlemek için çaya giren 4 kişi, bir süre sonra akıntıya kapılıp, suda sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler, suya girerek akıntıya kapılan Vakıf Aksu, Hasan Gulüsarı ve Ali Yıldız'ı kurtardı. İsa Özkol ise akıntıyla birlikte suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Kurtarılan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalgıç polisler, kaybolan Özkol'u bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Arslan ve Belediye Başkanı Reşit Alkan, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi alıp, Özkol ailesiyle görüştü.

Özkol'un bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Güncel, Göksu, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göksu Çayı'nda Kaybolan İsa Özkol İçin Aramalar Devam Ediyor - Son Dakika

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