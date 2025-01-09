Göksu Deltası'nda Kuş Fotoğrafları Sergisi

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Mersin'in Silifke ilçesinde doktor Mehmet Fırat tarafından "kuş cenneti" olarak da bilinen Göksu Deltası'nda çekilen göçmen kuşların fotoğrafları sergilendi.

Silifke Kaymakamlık binasında düzenlenen serginin açılışını, Kaymakam Abdullah Aslaner ve Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Ok ile doktor Mehmet Fırat yaptı.

Kaymakam Aslaner, açılışta yaptığı konuşmada, Silifke'deki sanatçılara sergilerini açabilmeleri için kaymakamlık olarak her zaman destek verdiklerini söyledi.

Serginin sahibi Fırat'a teşekkür eden Aslaner, "Burada sergilenen bu fotoğraflardan elde edilecek olan tüm gelir hayır kurumlarına dağıtılacaktır." dedi.

Fırat ise kuş fotoğrafçılığına hobi olarak başladığını, doktorluk mesleğinden arta kalan zamanlarda Göksu Deltası'na gelen göçmen kuşları fotoğrafladığını söyledi.

Yıllardır kuş fotoğrafları çektiğini fakat ilk kez bir sergi açtığını ifade eden Fırat, destek verenlere teşekkür etti.