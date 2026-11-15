Göktaş, COP31\'de Kadın Pavilyonu\'nu ziyaret etti, zeytin ağacı sergisini gezdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Mavi ve Yeşil bölgelerde bazı incelemelerde bulundu.

Göktaş, COP31 kapsamında katıldığı "Türk Dünyasındaki Kadın Liderlerin İklim Eylemine Katkılarının Güçlendirilmesi Etkinliği"nin ardından, Mavi Bölge'deki Türkiye Kadın Pavilyonu'nu ziyaret etti.

Burada COP31 Kadın İklim Elçisi ve AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ile bir süre sohbet eden Göktaş, "Burayı her daim canlı tutan kadın kolları başkanımız ve bütün ekibiyle gurur duyuyoruz. Kadın elinin değdiği bir pavilyon olmuş. Hepinizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra Yeşil Bölge'ye geçen Göktaş, Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda Memur-Sen ve Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) tarafından Anadolu Ajansının (AA) katkılarıyla hazırlanan "Dönüş Umudu: El-Avde - Zeytin Ağacı Hikayesi" adlı deneyim sergisini gezdi.