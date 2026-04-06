Göktaş, Yargıtay 9. Dairesi'ne Yeniden Başkan Seçildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seracettin Göktaş, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı olarak yeniden seçildi; 226 oy aldı.

Görev süresi dolan Seracettin Göktaş, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden seçildi.

Göktaş'ın, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanlığındaki 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından seçim yapıldı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimde 226 oy alan Göktaş, yeniden Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı seçildi.

Seracettin Göktaş, 1968'de Erzurum Karayazı'da doğdu, 1989'da Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Mesleğe Erzurum hakim adayı olarak başlayan Göktaş, sırasıyla Sason, İyidere hakimliği ve Yargıtay tetkik hakimliği görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 24 Şubat 2011'de seçilen Göktaş, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürürken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 2014'te ilk, 2018'de ikinci kez bu dairenin başkanlığına seçildi.

Göktaş, Yargıtay'daki dairelerin birleştirilmesi üzerine, Yargıtay Başkanlığınca 2020'de Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi. Buradaki görev süresi dolan Göktaş, 2022'de yeniden Daire Başkanı seçildi.

"Akademik çalışmalar yapıyor"

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalında yüksek lisans, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Dalında ise doktora yapan Göktaş'ın, "Türk İş Hukukunda İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı" konulu yüksek lisans tezi ile "Türk İş Hukukunda Haksız Fesih" konulu doktora tezi kitap olarak basıldı.

"Açıklamalı ve İçtihatlı Basın İş Kanunu", "Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları", "İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" ve "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Şerhi" adlı ortak eserleri, "Toplu İş Sözleşmesinin Kişi Bakımından Uygulanma Alanı" eseri ve iş hukuku ile ilgili konularda yayımlanmış makaleleri bulunan Göktaş, doçent doktor unvanıyla akademik çalışmalarını sürdürüyor.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı, kanun gereği aynı zamanda toplu iş uyuşmazlıklarını çözmekle görevli olan Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığını da yürütüyor.

Kaynak: AA

Yargıtay, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:13
Galatasaray'dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:33
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
18:30
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
17:52
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 19:21:16. #.0.5#
SON DAKİKA: Göktaş, Yargıtay 9. Dairesi'ne Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.