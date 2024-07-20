Göktürk-1 Uydusu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde KKTC bayrağı ve yazısını fotoğrafladı - Son Dakika
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Göktürk-1 Uydusu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde KKTC bayrağı ve yazısını fotoğrafladı

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen fotoğrafta, Beşparmak Dağları'ndaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı ve 'Ne mutlu Türk'üm diyene' yazısı yer alıyor. Bakanlık, paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs Türkü'ne yardım ettiği tarihi olayı anımsatarak, Göktürk-1 uydusunun Kıbrıs'taki kardeşlerimizi gururla selamladığını belirtti.

20.07.2024 13:19
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Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen, Beşparmak Dağları'ndaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" yazısının fotoğrafını paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "50 yıl önce bir yıldırım gibi Kıbrıs Türkü'nün yardımına koşan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün gözünü kardeşlerimizin üzerinden hiç ayırmıyor. Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 uydusu, Türk'ün şanlı sancağını bağrında taşıyan Beşparmak Dağları'nı ve Kıbrıs'taki kardeşlerimizi bu özel günde gururla selamlıyor." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda, Göktürk-1 uydusunun çektiği fotoğrafa yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Göktürk-1 Uydusu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde KKTC bayrağı ve yazısını fotoğrafladı - Son Dakika

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