Göktürk-1 uydusunun 100 bininci görüntüsü Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nden

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Göktürk-1 uydusunun 100 bininci görüntüsünü, Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nden aldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uzaydan da baksak gözümüz daima vatan toprağında. Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'nın kuruluşunun 1'inci yılında, sınır tanımayan keşif yolculuğumuz devam ediyor. 8 yıldır uzaydaki gözümüz olarak başarıyla görev yapan Göktürk-1 uydumuz, 100 bininci görüntüyü de Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nden aldı. Gelibolu Yarımadası'nı uzaydan görüntüleyen Göktürk-1, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman şehitlerimizi saygıyla selamlıyor" denildi.