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Gölbaşı'nda Kadın Kolları Kongresi

Gölbaşı\'nda Kadın Kolları Kongresi

AK Parti Gölbaşı İlçe Kadınlar Kolu 7. Olağan Kongresi, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde yapıldı. Tek aday olarak katılan Gülden Koç, oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi. Koç, kadınların siyasetteki rolüne vurgu yaparak teşkilatın Gölbaşı'ndaki etkinliğinden bahsetti. Kongrede AK Parti Ankara Milletvekilleri ve diğer partililer de yer aldı.

22.12.2024 08:16
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AK Parti Gölbaşı İlçe Kadınlar Kolu 7. Olağan Kongresi, gerçekleştirildi.

Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin kongre salonunda yapılan kongreye tek aday olarak katılan Gülden Koç, kullanılan tüm oyları alarak yeniden AK Parti Gölbaşı İlçe Kadın Kolları Başkanlığına getirildi.

Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ve kadınları siyasetin öznesi haline getiren vizyonunun sadece bir liderin değil, tüm halkın sevgi ve güvenini kazanmalarına vesile olduğunu belirterek, "Teşkilatımız Gölbaşı'nın 54 mahallesinde, sokaklarında, evlerinde ve gönüllerinde iz bıraktı. Ailemize yeni üyeler kazandırarak daha da büyüdük. Bu hareketin sadece bir parçası değil, büyük bir gücün taşıyıcısı olduk." dedi.

Kongreye AK Parti Ankara Milletvekilleri Asuman Erdoğan ve Zeynep Yıldız, İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, İlçe Başkanı Selim Akceylan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Kaan Ballı ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda Kadın Kolları Kongresi - Son Dakika

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