Gölbaşı Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 85

05.03.2026 10:52
Bursa'daki Gölbaşı Barajı doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı; kuraklık tehlikesi azaltıldı.

BURSA Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük bir kısmının sulama ihtiyacını karşılayan, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gölbaşı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 85'e yükseldi. 5 ay önce otomobille gezilen 3 bin dönümlük alan, yeniden tekneyle açılıp balık tutulabilecek seviyeye yükselirken; barajın son durumu dronla görüntülendi.

1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından tarım arazilerini sulamak için Bursa'nın Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı, geçen yaz kurudu. Uludağ ve Katır dağlarından akan sularla beslenen, Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçesindeki tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılayan barajda yaşanan kuraklık, yağışların artması ve Uludağ eteklerindeki karların erimesi ile son buldu. Bursa Ovası'nın büyük bir kısmının sulama ihtiyacını karşılayan Gölbaşı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 85'e yükseldi. 5 ay önce koyun otlatılıp, sebze ekilen ve otomobille gezilen 3 bin dönümlük alan, yeniden tekneyle açılıp balık tutulabilecek seviyeye yükseldi. Barajın son durumu dronla havadan görüntülendi.

'DAHA AZ SU TÜKETEN SULAMA SİSTEMLERİNE GEÇİLMELİ'

Kuraklığın önüne geçmek için sulama tekniklerinin değişmesi gerektiğine dikkat çeken Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Murat Demir, "Geçtiğimiz yıllarda iklim değişikliği nedeniyle kuraklıkla karşı karşıya kalmıştık. Bu yıl karın ve yağmurun yağmasıyla barajlarımızda su seviyesi yükseldi. Su sonsuz değildir, yine Bursa'mız kuraklıkla karşı karşıyadır. Suyu daha tasarruflu kullanmalıyız. Daha az su tüketen sistemlere geçilmelidir. Bölgedeki tarım arazilerini Gölbaşı besliyor. Vahşi sulamanın önüne geçmek içinse damlatma sistemi kullanılması gerekiyor" dedi. (DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Bursa, Çevre, Son Dakika

