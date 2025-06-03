Gölbaşı Belediye Başkanı'ndan Personeline Bayram İkramiyesi Müjdesi - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı'ndan Personeline Bayram İkramiyesi Müjdesi

03.06.2025 15:39  Güncelleme: 16:20
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Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bayram öncesinde yaptığı açıklamada tüm belediye personeline bayram ikramiyesi verileceğini duyurdu. Ayrıca, geçici sözleşmeli işçilerin performanslarına göre süresiz işçi statüsüne geçirileceği müjdesini verdi.

(ANKARA)- Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bayram öncesi bir araya geldiği belediye personeliyle iki müjde paylaştı. Odabaşı, tüm belediye personelinin geçici işçiler de dahil bayram ikramiyesinden yararlanacaklarını ve geçici sözleşmeli işçilerin performanslarına bakılarak süresiz işçi statüsüne geçirileceğini açıkladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kurban Bayramı öncesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldiği toplantılarda belediye personelini ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Odabaşı, ilk olarak sadece süresiz işçilerin yararlanabildiği bayram ikramiyesinden geçici işçiler de dahil tüm belediye personelinin yararlanacağını duyurdu. Sendikayla yapılan sözleşmede böyle bir maddenin olmamasına rağmen inisiyatif kullandığını vurgulayan Yakup Odabaşı "Geçici işçi olanların sözleşmesinde hiç yoktu. Ancak biz geçici olan işçilerimize de 5 bin TL Kurban Bayramı ikramiyesi vereceğiz. Süresiz işçilere veriyorsak geçici işçilerinde hakkıdır dedim ve böyle bir karar aldık. Çünkü sizler de ev geçindiriyorsunuz" diye konuştu.

Haziran sonunda sözleşmesi biten işçilerle bir müjdeyi daha paylaşan Odabaşı, geçici sözleşmeli işçilerden iyi performans gösterenlerin süresiz sözleşmeye geçirileceğini söyledi.

"Hepimiz kardeşiz"

Bayramda temiz ve örnek bir Gölbaşı için hep birlikte çalışacaklarının altını çizen Yakup Odabaşı, "Belediyemizin başarısı hepimizin başarısından geçiyor. Hepimiz çalışırsak mutlu oluruz, alnımızın teriyle ilçemize hizmet etmiş oluruz. Çoğumuz burada oturuyoruz. Kendi ilçemize, oturduğumuz mahalleye hizmet etmek bir şans. Gölbaşı Belediyesini karalamaya çalışanlara karşı birlikte çalışarak cevap vereceğiz. Bayramda her taraf hijyenik ve temiz olacak. Vatandaşlarımız mutlu olacak biz de sizinle gururlanacağız. Siz çalışacaksınız biz de sizin hakkınızı hukukunuzu koruyacağız. İşçimizin, emekçimizin her zaman yanındayız. Biz sizleri işçi olarak değil Gölbaşı Belediyesi ailesinin bir ferdi olarak görüyoruz. Hepimiz kardeşiz. İşlerinizde kolaylıklar, şimdiden iyi bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Odabaşı'nın açıklamaları işçiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, toplantılar hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkanı'ndan Personeline Bayram İkramiyesi Müjdesi - Son Dakika

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