Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı: "Ülkemizi Daha da İleriye Taşımak Zorundayız" - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı: "Ülkemizi Daha da İleriye Taşımak Zorundayız"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Birlik ve beraberlik içinde çalışmak, üretmek, ülkemizi daha da ileriye taşımak zorundayız" dedi.

21.03.2025 15:45  Güncelleme: 17:02
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(ANKARA)- Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Birlik ve beraberlik içinde çalışmak, üretmek, ülkemizi daha da ileriye taşımak zorundayız" dedi.

Gölbaşı'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı, etkinliklerle kutlandı. Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan programa Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, il ve ilçe protokolü, meclis üyeleri, muhtarlar, STK ve siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, Ekrem Tamer'in Çanakkale anlatıları ve M. Kemal Şimşek'in türküleriyle nostaljik anlar yaşandı.

"Bizler, onların hayal ettiği güçlü ve bağımsız Türkiye'yi yaşatmakla sorumluyuz"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, şunları söyledi:

"Çanakkale, sadece bir savaşın adı değildir. Çanakkale, bir milletin var olma mücadelesidir. Çanakkale, vatanı için gözünü bile kırpmadan ölüme yürüyen Mehmetçiklerin, 15 yaşındaki körpecik evlatların, anaların, babaların, nice isimsiz kahramanların destanıdır. O gün, bu vatanın evlatları sadece süngüyle, mermiyle değil; yüreklerindeki imanla, vatan aşkıyla, kardeşlik ruhuyla savaştılar. Çanakkale'de, doğudan batıya, kuzeyden güneye, bu aziz milletin her ferdi, aynı amaç uğruna omuz omuza verdi. Bir millet, 'Çanakkale Geçilmez' diyerek bütün dünyaya iradesini haykırdı. Bugün bizlere düşen görev, o kahramanların bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı korumak, onların mirasına sahip çıkmaktır. Çanakkale'de yatan şehitlerimize layık olabilmek için birlik ve beraberlik içinde çalışmak, üretmek, ülkemizi daha da ileriye taşımak zorundayız. Çünkü bizler, onların hayal ettiği güçlü ve bağımsız Türkiye'yi yaşatmakla sorumluyuz."

Programda Ekrem Tamer'in etkileyici anlatımıyla Çanakkale ruhu yeniden canlanırken, Kemal Şimşek'in nostaljik ezgileri izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Kahramanlık türküleri ve marşlarla desteklenen performans, salondaki coşkuyu artırırken, izleyiciler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı: 'Ülkemizi Daha da İleriye Taşımak Zorundayız' - Son Dakika

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