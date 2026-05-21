Gölbaşı'nda sivrisinek ve haşereye karşı çevre dostu ilaçlama seferberliği

21.05.2026 11:08  Güncelleme: 11:31
(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sivrisinek ve haşerelere karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çevre dostu ilaçlarla yürütülen çalışmalar kapsamında dere yatakları, sulak alanlar, parklar ve haşere üreme noktaları ekipler tarafından ilaçlandı.

Gölbaşı Belediyesi, ilçe genelinde sivrisinek ve haşerelere karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artış gösteren sivrisinek, karasinek ve diğer zararlı canlılara karşı harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirmesi için yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki dere yatakları, su birikintileri, kamışlık alanlar, parklar ve haşerelerin üreme riski taşıyan bölgeleri düzenli olarak ilaçlanıyor. Belediye ekipleri tarafından insan sağlığına ve ekosisteme zarar vermeyen, çevre dostu ilaçlar kullanılıyor.

Ekipler, haşere oluşumunu kaynağında önlemeyi hedefleyen çalışmalarla yalnızca mevcut popülasyonu azaltmayı değil, aynı zamanda gelecekte oluşabilecek yoğunluğun da önüne geçmeyi amaçlıyor. İlçenin farklı mahallelerinde sürdürülen uygulamalar belirlenen program doğrultusunda periyodik olarak devam ediyor.

"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, vatandaşların yaz aylarını daha konforlu ve sağlıklı geçirebilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Gölbaşımızın doğal yapısını koruyarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinek ve haşere kaynaklı sorunların artmaması adına ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle dere yatakları, sulak alanlar, parklar ve haşerelerin üreme riski taşıyan bölgelerde düzenli ilaçlama gerçekleştiriyoruz. Burada en önemli hassasiyetimiz hem insan sağlığını korumak hem de doğaya zarar vermemek. Bu nedenle kullandığımız ilaçlar çevre dostu ve ekolojik dengeyi gözeten ürünlerden oluşuyor. Vatandaşlarımızın huzurlu, sağlıklı ve rahat bir yaz sezonu geçirmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

