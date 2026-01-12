Gölbaşı'nda Kar Mesaisi: Ekipler Gece Boyunca Sahadaydı

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi ekipleri, Ankara'da etkili olan kar yağışının vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi için yoğun bir çalışma yürüttü. Ekipler, yolların ve sokakların açık kalması için gece boyunca sahada görev yaptı.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Başkent genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ana arterler başta olmak üzere mahalle yolları, sokaklar, kaldırımlar ve kritik noktalarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.

Vatandaşların güvenli ulaşım sağlaması ve günlük hayatın aksamaması için gece boyunca mesai yapan ekipler, olası buzlanmalara karşı da önlem aldı. Özellikle sabah saatlerinde yoğun olarak kullanılan hastane yolları, okul çevreleri ve toplu taşıma güzergahlarında çalışmaların öncelikli olarak yürütüldüğü belirtildi.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, karla mücadele kapsamında belediye ekiplerinin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimiz"

"Ankara'da etkili olan kar yağışının ilçemizde hayatı olumsuz etkilememesi için ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden sahadayız. Gölbaşı'nın merkezinden en uzak mahallelerine kadar tüm yolların açık kalması için planlı ve koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru bizim için her şeyden önce geliyor. Bu nedenle kar yağışının başladığı ilk andan itibaren ekiplerimizi sahaya yönlendirdik. Özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da olası buzlanmalara karşı dikkatli olmalarını ve herhangi bir olumsuzlukta belediyemizle iletişime geçmelerini rica ediyorum. Gölbaşı Belediyesi olarak kış şartları boyunca 7/24 esasına göre görevimizin başında olmaya devam edeceğiz."

Odabaşı, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.