Gölbaşı'nda Kar Mesaisi: Ekipler Gece Boyunca Sahadaydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gölbaşı'nda Kar Mesaisi: Ekipler Gece Boyunca Sahadaydı

12.01.2026 10:22  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Gölbaşı Belediyesi ekipleri, yolları açık tutmak ve vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ana arterler, mahalle yolları ve kritik noktalarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gece boyunca devam etti.

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi ekipleri, Ankara'da etkili olan kar yağışının vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi için yoğun bir çalışma yürüttü. Ekipler, yolların ve sokakların açık kalması için gece boyunca sahada görev yaptı.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Başkent genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ana arterler başta olmak üzere mahalle yolları, sokaklar, kaldırımlar ve kritik noktalarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.

Vatandaşların güvenli ulaşım sağlaması ve günlük hayatın aksamaması için gece boyunca mesai yapan ekipler, olası buzlanmalara karşı da önlem aldı. Özellikle sabah saatlerinde yoğun olarak kullanılan hastane yolları, okul çevreleri ve toplu taşıma güzergahlarında çalışmaların öncelikli olarak yürütüldüğü belirtildi.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, karla mücadele kapsamında belediye ekiplerinin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimiz"

"Ankara'da etkili olan kar yağışının ilçemizde hayatı olumsuz etkilememesi için ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden sahadayız. Gölbaşı'nın merkezinden en uzak mahallelerine kadar tüm yolların açık kalması için planlı ve koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru bizim için her şeyden önce geliyor. Bu nedenle kar yağışının başladığı ilk andan itibaren ekiplerimizi sahaya yönlendirdik. Özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da olası buzlanmalara karşı dikkatli olmalarını ve herhangi bir olumsuzlukta belediyemizle iletişime geçmelerini rica ediyorum. Gölbaşı Belediyesi olarak kış şartları boyunca 7/24 esasına göre görevimizin başında olmaya devam edeceğiz."

Odabaşı, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Gölbaşı Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda Kar Mesaisi: Ekipler Gece Boyunca Sahadaydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:30:26. #7.11#
SON DAKİKA: Gölbaşı'nda Kar Mesaisi: Ekipler Gece Boyunca Sahadaydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.