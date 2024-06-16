Gölbaşı Belediyesi Kurban Satış Merkezi'nde Bayram Namazı

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(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından tüm hazırlıkların tamamlandığı Kurban Satış Merkezi'nde güne bayram namazını kılarak başlayan vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Ücretsiz servislerle vatandaşların merkeze ulaşımı sağlanırken, vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri sağlandı.

Konya Yolu üzeri 10. kilometreede bulunan Gölbaşı Kurban Satış Merkezi'nde ekipler tarafından vatandaşların küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklarının kesimi yapılıyor. Alan bayram öncesi her gün düzenli olarak ilaçlanırken, merkeze gelen hayvanlar da veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Zabıta ekipleri tarafından alana yerleştirilen para sayma makinesi ile olası dolandırıcılık olaylarının önüne geçildi.

Gölbaşı Belediyesi kurban yakalama timi ise alanda gün boyu nöbet tutuyor.

Ücretsiz servis hizmeti

Gölbaşı Belediyesi servislerle vatandaşların Kurban Satış ve Kesim Merkezi'ne ücretsiz ulaşımını sağlıyor. Hasan Celal Güzel İlçe Halk Kütüphanesi önünden 10.00-13.00-16.00 saatlerinde kalkan servisler, 12.00-15.00-18.00 saatlerinde dönüyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ise Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları söyledi:

"Birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerini yaşadığımız Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dini bayramlar, bizleri bir araya getiren, yardımlaşmanın ve hoşgörünün pekiştiği en özel günlerdir. Bayramlarda ihtiyaç sahiplerini unutmamalı, onların sofralarına bereket katmalıyız. Bu mübarek günlerin başta milletimiz ve İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sağlık, barış, huzur ve sevgi getirmesini diliyorum. Bayram tatili dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum. Kurban Bayramımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."