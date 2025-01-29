Gölbaşı Belediyesi Öz Kaynaklarla Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi Öz Kaynaklarla Tasarruf Sağlıyor

Gölbaşı Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde öz kaynaklarını kullanarak üretim, bakım ve onarım çalışmalarıyla bütçesinden tasarruf sağlarken, hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, mali sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı.

29.01.2025 09:21  Güncelleme: 10:45
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(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, belediye bütçesinde tasarruf sağlamak ve öz kaynakları verimli bir şekilde değerlendirmek amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde üretim, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gölbaşı Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan atölyelerde kent mobilyalarından araç bakımı ve tamirine kadar birçok işlemi, öz kaynaklarını kullanarak gerçekleştiriyor. Böylelikle belediye bütçesinden tasarruf edilirken, verimlilik ve hizmet hızı da artırılıyor.

Kaynakhane atölyesi, araç tamir ve bakım atölyesi, şase ve makas onarım atölyesi, kaporta ve boya atölyesi, elektrik-elektronik atölyesi, mobilya ve ahşap atölyesi, ağır bakım atölyesi, oto lastik tamir atölyesinde belediye personeli tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde maliyetler düşerken etkin bir hizmet verilmesi de sağlanıyor.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çalışmaların öz kaynakların daha etkin kullanılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Mali sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz"

"Kendi imkanlarımızla üretim yaparak ve bakım-onarım çalışmalarını belediye atölyemizde gerçekleştirerek hem bütçemizde tasarruf sağlıyoruz hem de hizmetlerimizi daha hızlı bir şekilde halkımıza ulaştırıyoruz. Bu çalışmalar sadece maliyetleri düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda teknik ekiplerimizin yetkinliklerini artırıyor ve ilçemizin ihtiyaçlarına daha hızlı çözüm bulmamıza olanak tanıyor. Belediyemiz, kaynaklarını halkımızın menfaati doğrultusunda en verimli şekilde kullanmaya devam edecektir. Gölbaşı'mızın geleceği için, hizmet kalitemizi artırırken, mali sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bundan sonra da tasarruf odaklı, üretken bir anlayışla projelerimizi sürdüreceğiz."

Başkan Odabaşı, üretimden tasarrufa kadar her alanda etkili çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi Öz Kaynaklarla Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika

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