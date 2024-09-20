Gölbaşı\'nda 19 Eylül Gaziler Günü Töreni

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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' ünvanının verilmesini anmak ve gazileri onurlandırmak amacıyla "19 Eylül Gaziler Günü" töreni gerçekleştirdi.

Törene, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça, ilçe protokolü, meclis üyeleri, gaziler, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, basın mensupları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu'nun Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na kaymakamlık ve belediye adına çelenk bırakmasıyla başlayan törene, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam edildi. Ardından Gölbaşı Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ziyaret edilerek gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetine katılım sağlandı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ne geçilerek devam eden programa, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel de katılım sağladı. Törende Adem-Bilhan Uysal İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, 19 Eylül Gaziler Günü'ne özel hazırlanan sinevizyon gösterisi, şiir ve oratoryo etkinliklerini sundu.

"Milletimizin her bir ferdi, sizlere minnettardır"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yaptığını konuşmada, "Sizlere olan borcumuzu hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Ancak bizlere düşen görev, sizin uğruna canınızı ortaya koyduğunuz değerleri korumaktır. Bu özel günün vesilesiyle aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anarken sizler başta olmak üzere tüm gazilerimize şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Milletimizin her bir ferdi, sizlere minnettardır" ifadelerini kullandı.

Tören, öğrencilerle protokolün hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.