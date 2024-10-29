Gölbaşı\'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Güncel

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.?

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, törendeki konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitler ile gazileri rahmetle andı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu ve onurunu yaşadıklarını ifade eden Rüstemoğlu "Devletimiz cumhuriyetin verdiği güç sayesinde uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti milletimizin mutlak eseridir. Bu nedenle ülkemiz aziz milletimiz için olduğu kadar dünyanın mazlum ve mağdurları için de bir umut ışığı olarak görülmüştür." dedi.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, Gölbaşı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi ve şiirlerin okuması ile devam etti.

Programa, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mikail Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.