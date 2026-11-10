Gölbaşı\'nda Atatürk törenle anıldı

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında Gölbaşı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı nedeniyle Gölbaşı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreninde, Atatürk saygı, minnet ve rahmetle yad edildi.

Törene; Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Anma programı, Kaymakam Erol Rüstemoğlu ve Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın Atatürk Anıtı'na kaymakamlık ve belediye adına çelenk bırakmasıyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tören İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılmasının sona erdi.

Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında ise Necip Fazıl Kısakürek Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından şiir, müzik dinletisi ve oratoryo gösterisi gerçekleştirildi.

CUMHURİYET MİRASI VURGULANDI

Atatürk'ün hayatını, bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecini konu alan gösteriler, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Büyük Önder Atatürk'ün Türk milletine kazandırdığı bağımsızlık, Cumhuriyet ve çağdaşlaşma mirasının vurgulandığı program, öğrencilerin performanslarının ardından sona erdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 10 Kasım nedeniyle paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir ulusun yeniden doğuşuna öncülük eden, bağımsızlık mücadelesini şanlı bir Cumhuriyetle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizlere yalnızca bir vatan değil, özgürlük ve aydınlık yarınlar bırakmıştır. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk; Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetin temel değerlerini korumak, yaşatmak ve çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda ülkemizin geleceği için kararlılıkla çalışmaktır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde sonsuz bir özlem, saygı ve minnetle anıyor; bu toprakları bize vatan kılan silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."