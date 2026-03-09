Gölbaşı'nda Bereket Sofrası İftarı - Son Dakika
Gölbaşı'nda Bereket Sofrası İftarı

Gölbaşı\'nda Bereket Sofrası İftarı
09.03.2026 13:19
Türk Kızılay Gölbaşı, 520 kişilik iftar programı düzenleyerek Ramazan ruhunu yaşattı.

Türk Kızılay Gölbaşı Şubesi tarafından Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla "Gölbaşı'nda Bereket Sofrası" iftar programı düzenlendi.

Gölbaşı Türk Kızılay Şubesi önünde kurulan iftar çadırında yaklaşık 520 kişi aynı sofrada buluşarak oruçlarını açtı. Programa Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Kızılay yöneticileri, gönüllüler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik atmosferinin hissedildiği programda vatandaşlar aynı sofrada buluşarak dayanışma ve paylaşmanın önemini bir kez daha yaşadı. İftar programında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Program kapsamında gün boyunca şube önünde bulunan kan bağış aracı da gönüllülere hizmet verdi. Etkinlikte 53 kişi kan bağışında bulunurken, bağışçılara 11 bronz, 16 gümüş ve 6 altın madalya verildi.

Törende, 25. kez kan bağışında bulunan Erol Yıldırımoğlu'na gümüş madalyası ve beratı, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu tarafından takdim edildi.

Türk Kızılay Gölbaşı Şube Başkan Vekili Hasan Kantaroğlu, Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma duygularını güçlendirdiğini belirterek, "Ramazan ayında aynı sofrada buluşarak birlik ve dayanışmayı büyütmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda Bereket Sofrası İftarı - Son Dakika

SON DAKİKA: Gölbaşı'nda Bereket Sofrası İftarı - Son Dakika
