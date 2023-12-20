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Gölbaşı'nda buzlanma faciası: 9 otomobil ve 1 minibüs zincirleme kaza yaptı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda buzlanma faciası: 9 otomobil ve 1 minibüs zincirleme kaza yaptı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 9 otomobil ve 1 servis minibüsü zincirleme kaza yaptı. Yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

20.12.2023 - 12:05,  Güncelleme: 12:06
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Ankara'da buz tutan yolda 10 araç birbirine girdi

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 9 otomobil ve 1 servis minibüsü zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza, 08.00 sıralarında Tulumtaş Mahallesi Ankara Çevre Yolu bağlantı yolunda meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 9 otomobil ve 1 servis minibüsü arka arkaya birbirlerine çarptı. Zincirleme kazada, yaralanan olmazken araçlarda hasar medyana geldi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. 10 araç, çekiciye yüklenerek kaldırıldı. (DHA)

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Umutcan ÖREN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

Gölbaşı\'nda buzlanma faciası: 9 otomobil ve 1 minibüs zincirleme kaza yaptı
Kaynak: DHA
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Ankara, DHA, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı'nda buzlanma faciası: 9 otomobil ve 1 minibüs zincirleme kaza yaptı - Son Dakika
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