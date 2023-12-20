Gölbaşı\'nda buzlanma faciası: 9 otomobil ve 1 minibüs zincirleme kaza yaptı

Ankara'da buz tutan yolda 10 araç birbirine girdi
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 9 otomobil ve 1 servis minibüsü zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
Kaza, 08.00 sıralarında Tulumtaş Mahallesi Ankara Çevre Yolu bağlantı yolunda meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 9 otomobil ve 1 servis minibüsü arka arkaya birbirlerine çarptı. Zincirleme kazada, yaralanan olmazken araçlarda hasar medyana geldi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. 10 araç, çekiciye yüklenerek kaldırıldı. (DHA)
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Umutcan ÖREN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-
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