Gölbaşı\'nda Firik Hasadı Başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde firik hasadı başladı

Kendine özgü aroması ve yüksek besin değeriyle Türk mutfağının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan ve asırlardır sofralara lezzet katan firik bulgurunda hasat başladı.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, firik bulguru hasadına katılmak üzere Gölbaşı ilçesine bağlı Belören beldesinde çiftçilerle bir araya geldi.

Buğday başaklarının ateş üzerinde kavrularak firik haline getirildiği geleneksel üretim sürecini yerinde izleyen Vali Küçük, üreticilerle birlikte tırmığı alarak dumanlı ateş üzerinde kavrulan firiklik buğday başaklarını harmanladı ve hasat çalışmalarına eşlik etti.

Hasat sonrası açıklamada bulunan Vali Abdullah Küçük, şöyle konuştu:

" Firik, kendine has aromasıyla pilavdan çorbaya, dolmadan salataya kadar birçok yöresel yemekte kullanılan özel bir üründür. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi desteklerken uzun süre tokluk hissi sağlar. Potasyum ve demir bakımından zengin olan firik, buğdayın tam olgunlaşmadan yeşil halde hasat edilmesiyle üretildiği için daha düşük nişasta ve gluten oranına sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle uzmanlar tarafından özellikle sağlıklı beslenmede ve diyabet hastalarının beslenme programlarında tavsiye edilmektedir."

Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 5 bin 400 dekar alanda firik buğdayı üretimi yapıldığını belirten Küçük, dekar başına ortalama 400 kilogram verim elde edildiğini ve yıllık üretimin yaklaşık 2 bin 160 ton seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Küçük, Valilik olarak yörenin bu eşsiz ve sağlıklı ürününün üretimini teşvik etmek ve daha geniş alanlarda yetişmesini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.