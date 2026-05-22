Gölbaşı\'nda Güreşçiler İçin Mevlit

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde hayatını kaybeden güreşçiler için mevlit okutuldu.

İlçedeki Sanayi Camisi'nde hayatını kaybeden güreşçiler için milli güreşçiler Rıza Kayaalp, İbrahim Metehan Yaprak ve Aziz Yaprak'ın katılımıyla mevlit programı düzenlendi.

Programda hayatını kaybeden güreşçiler için mevlit okutuldu, dua edildi.

Programa, Kaymakam Erol Rüstemoğlu, İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut, Sanayi Kooperatifi Başkanı Mehmet Aktay, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Sarıçiçek ve davetliler katıldı.