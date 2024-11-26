Gölbaşı\'nda Kar Yağışı ile Eşsiz Güzellikler Ortaya Çıktı

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(ANKARA) - Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, Gölbaşı'nda da kendini gösterdi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ilçenin doğal zenginliklerinin her mevsim farklı bir güzellik sunduğunu belirterek, "Gölbaşı'nın her mevsim farklı bir yüzünü görmek isteyenleri bu doğal güzellikleri keşfetmeye çağırıyoruz" dedi.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışının ardından Gölbaşı'nda bulunan Mogan ve Eymir Gölü, parklar, yürüyüş yolları ve ağaçlık alanlar kartpostalları andıran manzaralar sundu. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bu eşsiz güzellikleri ölümsüzleştirmek için bölgeye akın etti.

Başkan Odabaşı da tüm vatandaşları ilçenin doğal zenginliklerini görmeye davet ederek, şunları söyledi:

"Kar yağışı, ilçemize bambaşka bir güzellik kazandırdı. Doğanın beyaz örtüyle buluştuğu bu manzaraları izlemek gerçekten büyüleyici. Özellikle Mogan Gölü çevresi ve yürüyüş yollarımız karla birlikte ziyaretçilerimiz için eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Gölbaşı, sadece yaz aylarında değil, kışın da doğaseverler için bir cazibe merkezi haline geliyor. Bu güzelliklerin tadını çıkarmak isteyen tüm vatandaşlarımızı ilçemize davet ediyorum. Ayrıca, ekiplerimiz kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi adına yoğun bir şekilde çalışıyor. Yollarımızda tuzlama ve kar küreme çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Gölbaşı'nın her mevsim farklı bir yüzünü görmek isteyenleri bu doğal güzellikleri keşfetmeye çağırıyoruz."