Gölbaşı\'nda Kermes Etkinliği

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kermes gerçekleştirildi.

Bahçelievler Mahallesi muhtarı Cihat Ceylan'ın girişimleriyle Mevlana Parkı'nda düzenlenen kermeste, el yapımı ürünler, ev yemekleri, giysiler ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Ceylan, bu tür etkinliklerle mahalledeki sosyal bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Hem ihtiyaç sahiplerine destek oluyoruz hem de mahalle halkımızı bir araya getiriyoruz. Böyle etkinliklerle toplum dayanışmasını artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık taraması yapıldı.