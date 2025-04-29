Gölbaşı\'nda Kut\'ül Amare Zaferi\'nin 109. yıl dönümü kutlandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Şehit Mustafa Tecimen İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda, öğrenciler şiir okudu, tiyatro gösterisi sundu.

Programda, Irak Cephesinde 29 Nisan 1916'da Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Kut'ül Amare Savaşı'nı anlatan sunum yapıldı.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, etkinlikteki konuşmasında, tarih bilincinin genç nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirterek, programı hazırlayan öğrencilere ve okul yönetimine teşekkür etti.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.