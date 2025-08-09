Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi yakınındaki bir marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Gölbaşı'nda Market Deposunda Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?