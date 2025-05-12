Gölbaşı\'nda Motosiklet Kazası: İki Genç Yaşamını Yitirdi

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde dün akşam motosikletin trafik levhasına çarptığı kazada hayatını kaybeden Yusuf Koç (17) ve Efe Batuhan Koçak (19) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Gölbaşı ilçesindeki Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Konya yönüne giden motosiklet, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu kaldırımdaki trafik levhasına çarptı. Motosikletle birlikte üzerinde bulunan Yusuf Koç ve Efe Batuhan Koçak metrelerce sürüklendi. Koç ve Koçak, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Efe Batuhan Koçak'ın cenazesi, öğle namazı sonrası Gölbaşı Topaklı Mahallesi'nde, Yusuf Koç'un cenazesi ise memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Koçak'ın Ankara Üniversitesi Teknokent kampüsünde teknoloji şirketinde teknisyen olarak çalıştığı, lise son sınıf öğrencisi Yusuf Koç'un ise aynı şirkette staj yaptığı öğrenildi.