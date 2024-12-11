Gölbaşı'nda Narkotik ve Siber Güvenlik Semineri

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Ankara'da Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polis Anne ve Siberay" semineri gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki seminerde narkotik suçlarla mücadelede annelerin rolü ve siber güvenlik konularında bilgilendirmenin yanı sıra annelerin çocuklarını uyuşturucu maddelerden korumadaki önemi anlatıldı.

Programın ikinci bölümünde siber suçlarla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla "Siberay" projesi tanıtıldı.