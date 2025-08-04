Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 02 KP 700 plakalı yolcu otobüsü, Çelik köyü yakınlarında A.K. idaresindeki 02 EN 955 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gölbaşı'nda Otobüs-Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?