Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
V.K. idaresindeki 46 AFF 762 plakalı otomobilden, Mimar Sinan Mahallesinde seyir halindeyken dumanlar yükseldi.
Otomobilini yolun kenarına çeken sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Gölbaşı'nda Otomobil Yangını - Son Dakika
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