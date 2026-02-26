Gölbaşı'nda şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gölbaşı'nda şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Gölbaşı\'nda şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
26.02.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ndeki programda konuşan Kaymakam Erol Rüstemoğlu, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirtti.

Şehitlerin ve gazilerin millet için taşıdığı değeri anlatan Rüstemoğlu, "Bu topraklar vatanı, bayrağı ve mukaddesatı uğruna canını feda eden kahramanların emanetidir. Aziz şehitlerimiz milletimizin bağımsızlığı ve huzuru için en kıymetli varlıklarını ortaya koymuş, gazilerimiz ise cesaretleri ve fedakarlıklarıyla tarihimize şanlı destanlar yazmıştır." dedi.

Rüstemoğlu şehit ailelerinin kendileri için emanet olduğunu kaydederek, devletin ve milletin her zaman onların yanında olduğunu vurguladı.

Program yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika

İbrahim Çelikkol Nişantaşı’nda gazetecilere sert çıktı İbrahim Çelikkol Nişantaşı'nda gazetecilere sert çıktı
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Times Meydanı’nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor Times Meydanı'nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor
Yola atlayıp yaptıkları akılalmaz Hem de en işlek caddelerden birinde Yola atlayıp yaptıkları akılalmaz! Hem de en işlek caddelerden birinde
Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti
Mourinho’nun Benfica’sı Real Madrid’e karşı mucizeyi başaramadı Mourinho'nun Benfica'sı Real Madrid'e karşı mucizeyi başaramadı

20:25
Uğurcan Çakır’dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
20:25
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
19:59
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı
19:49
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: “Yanlış anlaşıldım“
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: "Yanlış anlaşıldım"
19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 21:05:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Gölbaşı'nda şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.