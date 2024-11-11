Gölbaşı\'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 15 parça halinde 16 kilo 815 gram skunk ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, R.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.