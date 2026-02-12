Gölbaşı'nda Uyuşturucuyla Mücadelede Gençlere Yönelik Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Gölbaşı'nda Uyuşturucuyla Mücadelede Gençlere Yönelik Farkındalık Etkinliği

12.02.2026 14:31  Güncelleme: 15:50
Gölbaşı Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, lise öğrencilerine yönelik 'Pembe Aslında Siyahtır' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun, uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekerek topluma önemli mesajlar verdi.

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde Gölbaşı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında lise öğrencilerine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde madde bağımlılığı, sentetik ve uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. İlçede eğitim ve öğretim gören lise öğrencilerine yönelik olarak sahnelenen "Pembe Aslında Siyahtır" adlı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.

Kasım Uçkan'ın kaleme aldığı, Metin Karaman'ın yönettiği oyunda; Ebru Yıldız, Metin Karaman, Önder Özpınar, Öyküm Karaman ve Mehmet Elmas sahne aldı. Oyun, uyuşturucu madde kullanımının zengini-fakiri, kızı-erkeği olmadığını güçlü bir anlatımla vurgularken, "merak etme, özenme, bir kez deneme" mesajı üzerinden bağımlılığın insan hayatını nasıl kararttığını çarpıcı sahnelerle izleyiciye aktardı.

Toplumun her kesimini tehdit eden uyuşturucunun, masum bir merakla başlayıp ölümle ve yıkımla sonuçlanabileceğini gözler önüne seren oyunda; özellikle madde kullanımının "özendirici" hiçbir unsuruna yer verilmemesine dikkat edildi. Kullanım anı ya da "sözde keyif halleri" sahneye taşınmazken, bağımlılık sonrası yaşanan çöküş, acı ve çaresizlik gerçekçi bir şekilde anlatıldı.

Oyunun finalinde ekrana yansıtılan videoda ise bir doktorun ağzından gençlere güçlü mesajlar verildi. Videoda, uyuşturucu kullanımının kalp, böbrek ve tüm vücut sistemlerine verdiği ağır zararlar anlatılırken, "Gerçek sevgiyi annenizde, babanızda arayın. O sevgi size yeter" vurgusu yapıldı.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Odabaşı açıklamasında, şunlara yer verdi:

"Gençlerimizi bu karanlık tuzaktan uzak tutmak hepimizin sorumluluğu"

"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucu ve madde bağımlılığı gibi karanlık tuzaklardan korumak, bizim en temel görevlerimizden biridir. Bu mücadele sadece yasaklarla, cezalarla değil; bilinçlendirme, farkındalık ve doğru mesajlarla kazanılabilir. Sahnelenen 'Pembe Aslında Siyahtır' oyunu, gençlerimize 'bir kereden bir şey olmaz' anlayışının ne kadar büyük bir yalan olduğunu çok güçlü bir şekilde anlatmıştır. Uyuşturucunun zengini fakiri, kızı erkeği yok. Bu illet, temas ettiği her hayatı karartıyor, aileleri dağıtıyor, umutları yok ediyor. Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu tür çalışmalarla gençlerimizin zihninde kalıcı izler bırakmayı, onları hayata daha sağlam tutundurmayı amaçlıyoruz. Evlatlarımızın sağlıklı, mutlu ve bağımlılıklardan uzak bir geleceğe sahip olması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Gölbaşı Belediyesi, Yerel Yönetim, Kaymakamlık, Gölbaşı, Güncel, Son Dakika

