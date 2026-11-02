Gölbaşı savcılığı hastanede gizli fotoğraf çeken 2 sanığa 13'er yıl hapis istedi - Son Dakika
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Gölbaşı savcılığı hastanede gizli fotoğraf çeken 2 sanığa 13'er yıl hapis istedi

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Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanede bebeğiyle gelen kadının gizli fotoğrafını çeken ve ölümle tehdit eden 2 sanık hakkında iddianame düzenledi. Sanıkların tehdit, ısrarlı takip ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 13'er yıla kadar hapis istendi.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da bir hastanede bebeğiyle muayeneye gelen kadını takip ederek fotoğrafını çeken ve ardından yabancı hatlar üzerinden ölüm tehditleri gönderen 2 sanık hakkında "tehdit", "ısrarlı takip" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından iddianame düzenledi.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Gölbaşı 44. Asliye Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, Ankara'da yaşayan M.S, başsavcılığa başvurarak sabit hatlardan ve yabancı numaralardan kendisinin ve bebeğinin ölümle tehdit edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Müşteki, 7 Ağustos 2026'da bebeğinin muayenesi için gittiği hastaneden ayrılırken çekilen gizli fotoğraflarının yabancı bir hat üzerinden kendisine mesajla gönderildiğini belirtti. Soruşturma kapsamında emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmada, hastanenin güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

Görüntülerde, müştekinin fotoğrafını çeken kişinin Büşra K. olduğu, fotoğrafı çektikten sonra hastaneden ayrılarak köşede bekleyen araca bindiği tespit edildi.

Soruşturma neticesinde olayı organize ettiği belirlenen Benhur B. ile Büşra K. gözaltına alındı, sanıklar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntüleri sanıkları ele verdi

İddianamede ifadesine yer verilen Benhur B, M.S'yi babasının sevgilisi olması nedeniyle tanıdığını, olay günü kardeşi B.B'nin kiraladığı araçla kuzeni Büşra'yı alarak hastanenin önüne bıraktığını, kendisinin hastaneye girmediğini savundu.

Bir süre sonra M.S'nin bebekle hastaneye geldiğini, bebeğin babasından olup olmadığını merak ettiğini belirten Benhur B, hastane içerisindeki Büşra K'yi arayarak "Melike geliyor, onu bul ve yanındaki bebeğin babamdan olup olmadığını bir şekilde öğren" dediğini kaydetti.

M.S'nin fotoğrafını daha önceden Büşra K'ya gösterdiğini, Büşra K'nin fotoğrafı çektikten sonra kendisinden teyit aldığını ve akabinde hastaneden uzaklaştıklarını anlatan Benhur B, M.S'ye herhangi bir tehdit mesajı göndermediğini, kadına ve çocuğa zarar verme amacı olsaydı bunu tenha bir yerde yapabileceğini iddia etti.

Sanık Büşra K. de ifadesinde, kuzeni Benhur B'nin 6 Ağustos 2026'da kendisini arayarak, "Sabah seni almaya geleceğim, işimiz var" dediğini, olay günü beyaz renkli bir araçla evinden alındığını anlattı.

Benhur B'nin kendisine bir kadın fotoğrafı göstererek bu kadının hastanenin çocuk bölümünde olduğunu ve fotoğrafını çekmesini istediğini ifade eden Büşra K, kuzeni olması nedeniyle durumu sorgulamadığını, hastanenin 5. katına çıktığını, mağdura benzettiği kadının fotoğrafını çektikten sonra teyit amacıyla Benhur B'ye gönderdiğini, kuzeninin de "aynı kadın" olduğunu söylemesi üzerine hastaneden ayrılarak eve döndüğünü belirtti.

Büşra K. kadın ile kuzeni arasında gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü için fotoğrafı çektiğini, tehdit amacıyla kullanılacağını tahmin etmediğini ve suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

13'er yıla kadar hapis talebi

İddianamede, hastanenin güvenlik kamerası görüntü analiz raporunda sanıkların olay yerinde olduğu, sanık Büşra K'nin hastane içerisinde müştekinin ve bebeğinin fotoğrafını çektiğini, dışarıda bekleyen Benhur B'ye teyit ettirdiğini ve hemen ardından bu fotoğrafın yabancı bir hat üzerinden müştekiye gönderilerek tehdit eylemlerinin gerçekleştirildiği vurgulandı.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerlerine atılı "tehdit", "ısrarlı takip" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarını zincirleme şekilde işledikleri belirtilen iddianamede, sanıkların 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığı3. SayfaGüncelSon Dakika

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