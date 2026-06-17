İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğa Harikasına Sahip Çıkıyor... Gölcük İçin Kapsamlı Temizlik

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ödemiş'teki Gölcük Gölü'nde su kalitesini ve ekolojik dengeyi korumak amacıyla iki gün süren temizlik çalışması yaptı. Göl yüzeyini kaplayan tonlarca bitkisel oluşum ile çevre kirliliğine neden olan atıklar temizlenerek doğal yaşam desteklendi.

Kuraklık tehdidinin giderek daha fazla hissedildiği Türkiye'de, su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar önem kazanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelindeki göller, sulak alanlar, kıyılar ve su yollarında çevre temizliği çalışmalarını yıl boyunca sürdürüyor. Ödemiş'in doğal miraslarından Gölcük Gölü'nde iki gün süren kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Amfibik araçlar ve kara ekiplerinin eş zamanlı görev aldığı çalışmalarda, göl ekosistemini tehdit eden su yüzeyi bitkileri ile çevre kirliliğine neden olan atıklar temizlenerek doğal yaşamın korunmasına katkı sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, göl yüzeyini kaplayan ve halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen bitkisel oluşumların yanı sıra çok sayıda evsel atık da toplandı. Özellikle yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğunun arttığı bölgede gerçekleştirilen çalışma, hem çevre temizliği hem de su kalitesinin korunması açısından önemli bir rol üstleniyor.

"GÜNEŞ IŞIĞINI ENGELLİYOR, EKOSİSTEMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Saygın Yörük, Gölcük Gölü'nde dönemsel olarak görülen marul oluşumunun doğal bir süreç olduğunu, ancak kontrol altına alınmadığında ciddi çevresel sorunlara yol açabildiğini belirterek, "Durağan sularda ötrofikasyon olarak adlandırılan marullanma oluşabiliyor. Bu doğal bir süreç olsa da temizlenmediği takdirde su yüzeyini kaplayarak güneş ışığının suya ulaşmasını engelliyor. Bunun sonucunda sudaki oksijen seviyesi azalıyor ve ekosistemdeki canlı yaşamı olumsuz etkilenebiliyor. Biz de bu olumsuzlukların önüne geçmek ve göl ekosisteminin sağlıklı yapısını korumak amacıyla düzenli temizlik çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

GÖLDE VE KIYIDA EŞ ZAMANLI TEMİZLİK

Yıl boyunca kentin farklı noktalarında çevre temizliği çalışmaları yürüttüklerini belirten Saygın Yörük, "Gölcük Gölü de düzenli olarak takip ettiğimiz alanlardan biri. Burada yılda bir ya da iki kez temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Sadece denizlerde değil; göllerde, sulak alanlarda ve su yollarında da temizlik faaliyetleri yürütüyoruz. Bugün Gölcük Gölü'nde 10 kişilik kara ekibimiz ve amfibik yüzergezer aracımızla eş zamanlı çalışma yapıyoruz. Araçlarımız, özellikle iş makinelerinin ulaşamadığı ve temizlik gemilerinin yanaşamadığı bölgelerde etkin şekilde görev alarak temizlik çalışmalarına önemli katkı sağlıyor" dedi.

"EN GÜZEL TEMİZLİK HİÇ KİRLETMEMEKTİR"

Temizlik sırasında çok sayıda evsel atıkla karşılaştıklarını belirten Yörük, çevre kirliliğinin önlenmesinde vatandaşların sorumluluğuna dikkat çekerek, "Maalesef yalnızca doğal süreçlerle oluşan bitkisel birikimleri değil, insanların bıraktığı atıkları da temizlemek zorunda kalıyoruz. Temizlemenin en güzel yolu hiç kirletmemektir. Bir kirlilik unsuru suyla buluştuktan sonra onu doğadan tamamen arındırmak çok zor oluyor. Bu atıklar sadece gölü değil, su kaynaklarımızı ve geleceğimizi de tehdit ediyor. Kuraklığın etkilerini yoğun şekilde hissettiğimiz bugünlerde su kaynaklarımızı korumak her zamankinden daha büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"AYAK İZİNİZDEN BAŞKA İZ BIRAKMAYIN"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Saygın Yörük, doğanın korunmasının yalnızca kurumların değil herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Günübirlik ziyaretçilerimizden ricamız; ayak izlerinden başka iz bırakmamaları. Doğayı, gölleri ve su kaynaklarını bir başkasının koruyacağı düşüncesinden vazgeçmeliyiz. Hepimiz bireysel sorumluluklarımızı yerine getirirsek bu eşsiz doğal alanları gelecek kuşaklara sağlıklı şekilde aktarabiliriz" ifadelerini kullandı.

MUHTARDAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Ödemiş Gölcük Mahallesi Muhtarı Fevzi Aynalı, temizlik çalışmalarının mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Aynalı, "Gölümüzde oluşan deniz marullarının temizlenmesi için başvuruda bulunduk. Talebimize kısa sürede yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz. Bölgemizde temizlik çalışmaları başladı. Gölcük ve çevresi, doğal güzellikleriyle adeta bir cennet. Bu güzelliklerin korunması için bölgeyi ziyaret eden herkesin çevreyi temiz tutması ve doğaya sahip çıkması büyük önem taşıyor" dedi.