Gölcük Tabiat Parkı\'nda Yenileme Çalışmaları

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, Gölcük Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını inceledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aksan'ın Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret ettiği belirtildi.
Aksan'ın tamamlanan projelerin yanı sıra 2025 yılı projelerinin de hızla hayata geçirilmesi için talimat verdiği aktarılan açıklamada, tabiat parkındaki revizyon çalışmaları ve devam eden gelişme planı taslağının da denetlendiği kaydedildi.
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