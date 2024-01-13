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Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı - Son Dakika
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Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı

Ankara ile İstanbul arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl, kar yağışının ardından buzla kaplandı. Tabiat parkında kar kalınlığı 35 santimetreye ulaşırken, hava sıcaklığının gece eksi derecelere düşmesiyle gölün yüzeyi buz tuttu. Yetkililer, ziyaretçileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Gölcük Tabiat Parkı\'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı
13.01.2024 - 11:47,  Güncelleme: 11:48
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"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen tabiat parkında kar yağışı iki gündür aralıklarla etkili oluyor.

Yağışın ardından tabiat parkında kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının gece eksi derecelere düşmesiyle de tabiat parkındaki gölün yüzeyi buz tuttu.

Göl çevresine uyarı tabelaları asan yetkililer, ziyaretçileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda ikaz ediyor.

Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı - Son Dakika
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